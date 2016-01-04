Москва, 4 января, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть сегодня, 4 января, продемонстрировали небольшой рост.

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950 год

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent на Лондонской бирже торговались на уровне $38,50 за баррель, однако потом немного отыграли назад до уровня $38,20, но это все равно выше чем накануне.

По мнению биржевых аналитиков The Wall Street Journal динамика рост цен на нефть связана с резким обострение отношений между Саудовской Аравией и Исламской Республикой Иран. Обе эти страны расположены в регионе Персидского залива, где сосредоточены крупнейшие мировые запасы легко извлекаемой нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января стало известно, что в Саудовской Аравии казнены 47 человек, в том числе шиитский проповедник шейх Нимр ан-Нимр, обвиненный в подстрекательстве к беспорядкам и терроризму.

После появления этой информации в Тегеране вспыхнула стихийная акция протеста, в ходе которой было разгромлено посольство Саудовской Аравии. Затем высшее руководство Ирана выступило с резким осуждением казни ан-Нимра.

После этого министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство разрывает дипломатические отношения с Исламской республикой. Дипмиссия Ирана должна в 48 часов покинуть пределы Саудовской Аравии.