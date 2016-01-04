Буэнос-Айрес, 4 января, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Новое правительство Аргентины подтвердило свои притязания на Мальвинские, или Фолклендские острова и приглашает Великобританию сесть за стол переговоров. Соответствующее заявление опубликовано министерством иностранных дел южноамериканской страны, сообщает британская The Guardian.

Флаг Фолклендских островов в составе Британии

«Аргентина вновь сообщает о своей твердой приверженности мирному урегулированию разногласий», — говорится в заявлении. В связи с чем, Буэнос-Айрес приглашает Соединенное Королевство возобновить как можно скорее переговоры, на которых вопрос о статусе Мальвинских островов должен быть решен «справедливо и окончательно».

По прошествии 183 лет незаконной оккупации, длящейся до сих пор, Аргентина в лице ее народа и правительства вновь подтвердила свои права «суверенитет над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сэндвичевыми островами и прилегающими территориальными морями».

Восстановление контроля над спорными территориями отвечают «политике государства и чаяниям народа Аргентины».