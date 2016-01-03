Санкт-Петербург, 3 января, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Власти Петербурга выделили из городского бюджета 100 миллионов рублей на проектирование ремонтных работ в театре «Мюзик-Холл», историческое здание которого последний раз ремонтировалось в 1980 году, а сейчас находится в плачевном состоянии. О намерении города помочь возрождению театра заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сообщила ИА REGNUM сегодня, 3 января, пресс-служба Смольного.

gov.spb.ru Театр Мюзик-Холл в Петербурге

Конкурсные процедуры по предстоящему ремонту планируется провести в феврале-марте 2016 года. Сам ремонт начнется в 2017 году и должен быть завершен не позднее 2020 года. «Задача поставлена одна — сделать Мюзик-Холл одним из лучших музыкальных театров в стране», — сказал Георгий Полтавченко при посещении театра в воскресенье. Требуется отремонтировать не только само здание, но и обновить сценическое оборудование и инженерные коммуникации.

Как известно, в 2013 году художественным руководителем театра был назначен известный дирижер Фабио Мастранджело, а в 2014 году была принята Концепция развития Мюзик-Холла до 2018 года. По планам администрации театра и городских властей, в обновленном здании вновь зазвучит классическая и современная музыка, будут проходить оперные и балетные спектакли.

Как сообщила в интервью «Радио Балтика» директор театра Юлия Стрижак, на время ремонта и реконструкции театр закроют. По ее словам, в театре «устарело техническое оборудование, отделочные материалы и система вентиляции», необходима современная зрительская зона.

Театр «Мюзик-Холл» — объект культурного наследия федерального значения, памятник архитектуры. Здание театра (бывшего Народного дома) было построено в 1900 году. В нем проходили концерты, оперные спектакли, выступал Федор Шаляпин. В советские годы здесь находился Ленинградский Мюзик-Холл. В конце 1920-х — начале 1930-х годов музыкальным руководителем и главным дирижером Мюзик-Холла был композитор Исаак Дунаевский. В театре выступали Леонид Утесов, Клавдия Шульженко и другие великие артисты.