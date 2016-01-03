Берн, 3 января, 2016, 22:37 — ИА Регнум. А также увеличение Россией объемов добычи нефти и передача ей Ираном своего обогащенного урана взамен порошковых смесей, необходимых для добычи мирной атомной энергии.

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Трамп не хочет проблем с Россией

Претендент на выдвижение в кандидаты на пост президента США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не только вновь отказался извиниться за похвалы, которых его удостоил российский президент Владимир Путин, но и заявил, что Россия должна быть союзником Соединенных Штатов и позитивным фактором в американской политике, передает журнал Schweiz Magazin(SM).

Более того, по словам издания, Трамп даже подверг критике жесткую линию по отношению к России со стороны политического истеблишмента в Вашингтоне. Он заявил, что сторонники жесткого курса по отношению к России не могут взять в толк, что действуют отнюдь не в интересах Америки.

«Зачем нам проблемы с Россией, кому от этого хорошо?» — приводит SM высказывание Трампа.

Он также поинтересовался, зачем Соединенные Штаты хотят иметь еще больше проблем со страной, которая хочет и может иметь дружественные отношения с Западом, пишет журнал.

Россия наращивает добычу нефти

В 2015 году Россия впервые добыла больше нефти, чем когда-либо после развала Советского Союза. Несмотря на падение цен на нефть, производство выросло более чем на 534 миллиона тонн. За год добыча выросла в среднем с 10,58 до 10,73 миллионов баррелей, передает газета Blick.

Как отмечает издание, эта тенденция продолжается: в ноябре объем добычи вырос до 10,78 миллионов баррелей, а в декабре достиг 10,83 миллионов баррелей в сутки. Эксперты ожидают дальнейшего увеличения добычи российской нефти и в этом году, что может привести к еще большему давлению на цену черного золота. Из-за переизбытка предложения и скромных перспектив роста мировой экономики цены на углеводороды в прошлом году упали почти на 70%, достигнув одиннадцатилетнего минимума. При этом Россия не намерена в соответствии с требованиями стран ОПЕК сокращать добычу, чтобы поддержать цены, несмотря на значительную зависимость бюджета этой страны от нефти и природного газа. С 1998 года добыча нефти в России неуклонно растет, за исключением небольшого сокращения в 2008 году.

Россия забрала иранский уран

Иран завершил передачу России девяти тонн своего обогащенного урана. Взамен Иран получит из России 137 тонн обогащенной руды в виде порошкообразной смеси, которая является исходным материалом для производства ядерного топлива. Передача урана и сокращение числа центрифуг произошло в рамках ядерной сделки Ирана с Западом, заключенной 14 июля 2015 года, передает газета Neue Zürcher Zeitung.