Челябинская область, 2 января, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Подозреваемому в убийстве четверых человек челябинцу могут смягчить уголовную статью. Его тёща подтвердила ранее озвученное им заявление о том, что он оборонялся от нападавших, защищал свой дом, свою семью.

Оружие

О том, что родственники подозреваемого утверждают, что это была самооборона, заявил старший следователь следственного отдела по Копейску Павла Лапшин, сообщает ТАСС.

Напомним, убийство произошло в ночь на 2 января в посёлке Миасский.

Убитые и пятый гражданин, получивший ранения, по версии подозреваемого и его родственников, пытались выяснить отношения с одной из местных жительниц. Сейчас следствие завело уголовное дело по статье 105 УК России по факту убийства двух и боле лиц. По ней подозреваемому грозит пожизненное заключение. Если версия о самообороне подтвердится, то статью ему переквалифицируют на превышение пределов необходимой обороны.