Москва, 2 января, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Лифт с женщиной сорвался в шахту на северо-западе Москвы. Как пишет Вести.Ru, ЧП произошло в доме на улице Дубосековской недалеко от станции метро «Войковская».

parnasse.ru Лифт

По предварительным данным, кабина рухнула с высоты четвертого этажа, когда оторвался один из удерживающих ее тросов.

Женщина чудом спаслась от тяжелых травм: сработал страховочный трос и тормоза, позволившие приземлиться достаточно мягко. Пострадавшая от госпитализации отказалась.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.