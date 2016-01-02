Лондон, 2 января, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Ряд британских военнослужащих, принимавших участие в военных операциях в Ираке с 2003 по 2009 год, могут попасть под суд за военные преступления. Об этом сообщил, как передает RT, глава специальной следственной комиссии Марк Уорвик.

Jayel Aheram «Привет» из Ирака («Hi!» from Iraq)

По его словам, есть несколько дел, по которым уже собрана существенная доказательная база. Досудебное расследование займёт от 12 до 18 месяцев.

Всего комиссии известно о 1500 пострадавших в результате незаконных действий со стороны британских военных в Ираке, при этом в их числе — родственники более 2-х сотен незаконно убитых мирных жителей Ирака, уточнил Уорвик.

Напомним, Вооруженные силы Великобритании завершили свои операции в Ираке в 2009 году.