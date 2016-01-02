Анкара, 2 января, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Турецкие СМИ продолжают обсуждать слова президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана о Третьем рейхе и Адольфе Гитлере. Сегодня, 2 января, СМИ Турции заподозрили Эрдогана в незнании истории.

Гитлер и Розенберг (слева) во время Мюнхенского путча. 1923 год

Напомним, широкий общественный резонанс не только в Турции, но и за рубежом вызвали слова Эрдогана о Третьем рейхе и Адольфе Гитлере.

«Нет такого, чтобы в унитарном государстве не было президентской системы. В мире есть примеры таких стран: и в истории, и сейчас. Вы можете это увидеть в гитлеровской Германии. Есть и другие более поздние примеры в других странах», — сказал Эрдоган. Он добавил, что такая система власти не решает всех проблем, но в работе, связанной с президентской системой, власти выслушают мнения самых широких слоев общества.

Эрдоган выступает за изменение Конституции Турции и расширение полномочий президента. Так, он заявлял, страна уже фактически функционирует как президентская республика.

Это заявление вызвало бурю критики в адрес Эрдогана. Канцелярия турецкого президента попыталась его оправдать. Было заявлено, что слова Эрдогана неверно истолкованы и гитлеровскую Германию он привел в качестве негативного примера.

Теперь обозреватель издания Hurriyet Мехмет Йилмаз напомнил, что в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, Германия была парламентской республикой. Гитлер тогда занял должность канцлера. В 1934 году Гитлер объединил функции канцлера и президента добавил Йилмаз.

Также обозреватель напомнил, что из 28 стран-членов Евросоюза, куда так стремится Турция, президентскую форму правления имеет лишь Греческий Кипр. Даже Франция считается носителем полупрезидентской системы. Все остальные страны — парламентские республики и конституционные монархии, где ключевую роль играет парламент.

Издания отмечают, что Эрдоган часто приводит в пример исторические факты, которые не соответствуют действительности.