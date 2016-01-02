Дамаск, 2 января, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Сирийская правительственная армия выбила боевиков из ключевого города Шейх-Мискин к югу от Дамаска и заняла его. Об этом сегодня, 2 января, сообщает портал «Сурия аль-Эн».

Ed Brambley Сирия до войны. Маленький пастух. На дальнем плане — башни Пальмиры

Сообщается, что бои за Шейх-Мискин длились три дня. За это время сирийским правительственным силам удалось уничтожить более 50 боевиков, оборонявших населенный пункт. Ещё около 250 боевиков получили ранения.

О потерях правительственных войск не сообщается.

В Сирии уже шестой год продолжается гражданская война и война с терроризмом. Правительственные силы во главе с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом сражаются против нескольких крупных террористических группировок, контролирующих обширные районы Сирии. Также в борьбе с террористами участвуют отряды вооруженной оппозиции, враждебно настроенные к правительственным силам.

В сентябре 2015 года в конфликт напрямую вмешалась Российская Федерация. В Сирии была отправлена боевая российская авиация, которая осуществляет комплексную поддержку с воздуха правительственным силам.