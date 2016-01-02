Минск, 2 января, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал 31 декабря 2015 года указ № 534 «О вопросах социального обеспечения», установив минимальный стаж для получения пенсии. Текст документа опубликован 1 января 2016 года на Национальном правовом интернет-портале РБ.

Старость

Право на трудовую пенсию по возрасту и за выслугу лет, сказано в документе, предоставляется при наличии стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в соответствии с законодательство м о государственном социальном страховании не менее 15 лет и 6 месяцев».

«Начиная с 1 января 2017 г. указанный стаж работы ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет», — сказано в указе.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, работающие в Республике Беларусь или являющиеся индивидуальными предпринимателями, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на условиях, установленных законодательством для граждан Республики Беларусь», — сказано в п. 1.3. документа.

Указ предписывает установить, что «перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в республике осуществляется на основании указов президента Республики Беларусь не реже одного раза в год в пределах средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе финала президентской кампании 2015 года Александр Лукашенко заявил, что является сторонником повышения пенсионного возраста, однако не намерен спешить с принятием данного решения. По оценкам независимых экспертов, белорусы не желают повышения пенсионного возраста, резонно замечая, что после принятия такого решения численность получателей пенсий резко сократится.