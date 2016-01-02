Санкт-Петербург, 2 января, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Трагедией обернулась поездка молодых людей на автомобиле по неокрепшему льду водоема в Приморском районе Петербурга. Внедорожник провалился под лед, находившаяся в салоне женщина не смогла выбраться из машины.

Тонкий лед

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Петербургу, происшествие случилось в ночь на субботу, 2 января. Группа молодых людей на автомобиле Volkswagen Touareg выехала на неокрепший лед Орловского карьера. Ранее в этом карьере возле Новоорловского лесопарка добывали песок, после прекращения работ карьер заполнили водой.

«Отъехав двадцать метров от берега, машина провалилась под лед. Двое мужчин выбрались из нее самостоятельно еще до приезда спасателей. Спасти находившуюся в салоне женщину не удалось», — сообщили в петербургском главке МЧС. Тело погибшей из затопленного автомобиля извлекли прибывшие на место спасатели и водолазы.

Ранее подобное безрассудное поведение едва не обернулось трагедией на Финском заливе. По данным МЧС, около 21:00 31 декабря компания молодежи выехала на легковом автомобиле на лед Дудергофского канала, в месте его впадения в Финский залив. Удалившись от берега на 5 км, машина провалилась под лед. Четверо находившихся в салоне людей смогли сами выбраться из автомобиля, но добраться до берега им помогли спасатели с использованием катера на воздушной подушке.

Как напоминают в ГУ МЧС, с 15 декабря 2015 года по 15 января 2016 года выход на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, запрещен властями города. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лед на Неве в черте Петербурга начал формироваться только 29 декабря, поскольку в регионе долгое время стояла аномально теплая погода.