Тегеран, 2 января, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Власти Исламской республики Иран осудили казнь шиитского проповедника Нимра ан-Нимра в Саудовской Аравии. С соответствующим заявлением выступил аятолла Ахмед Хатами, член Совета экспертов, избирающего высшего руководителя Ирана. Его заявление приводит сегодня, 2 января агентство Fars.

eadaily.com Нимр ан-Нимр

Напомним, проповедник шейх Нимр ан-Нимр был задержан саудовскими силами безопасности в 2012 году во время акций протеста в восточных провинциях королевства. В 2014 году саудовский суд приговорил его к казни по обвинению в разжигании розни, неповиновению королю и создании террористической ячейки с целью атак на сотрудников правопорядка.

Сегодня, 2 января МВД Саудовской Аравии сообщило о казни 47 человек, включая шейха ан-Нимра.

Аятолла Хатами заявил: «Преступление было ожидаемым со стороны режима Аль Сауда, так как он с начала своего существования был режимом, построенным на преступлениях и грабеже». Он также добавил, что казнь ан-Нимра останется глубокой раной на теле исламского мира.

Хатами надеется, что исламский мир отреагирует на эту казнь и призвал дипломатическое ведомство Ирана занять жесткую позицию.