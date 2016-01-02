Вашингтон, 2 января, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Бывшая государственный секретарь США, экс-первая леди страны и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон призналась, что соревновалась с сенатором-республиканцем от штата Алабама Джоном Маккейном кто кого перепьет. Об этом Клинтон заявила в интервью журналистам, видеоролик с интервью опубликован на страничке её избирательной компании в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

Клинтон открыто заявила, что участвовала во многих подобных «соревнованиях по распитию спиртных напитков». Самым примечательным она считает соревнование с одиозным республиканцем Джоном Маккейном, когда оба они находились в делегации Конгресса США.

«Он (Маккейн) бросил мне некое подобие вызова. Между нами существуют политические разногласия, но мы сели за стол и начали пить водку», — рассказала Клинтон.

Как утверждает кандидат в президенты США «турнир» продолжался, пока оба «не согласились с честью из него выйти». «По-моему, каждый из нас тогда достиг своего предела», — считает Клинтон. Итогом «межпартийной борьбы» Клинтон согласна считать ничью.

На данный момент Клинтон является безоговорочным лидером среди кандидатов на пост президента США от Демократической партии. Однако в целом демократы отстают от республиканцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня неизвестные в небе над Калифорнией начертили оскорбительные слова в адрес кандидата в президенты США от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа.

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