Махачкала, 2 января, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Трудно дать однозначную оценку произошедшему накануне Нового года в Дербенте инциденту со стрельбой по людям. Нельзя наверняка сказать, что стреляли представители незаконных вооруженных формирований. Такое мнение высказал ИА REGNUM обозреватель дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов, комментируя обстрел у крепости «Нарын-кала». По его мнению, смущает тот факт, что стрелок был очень профессиональный, огонь был прицельный.

Gianni Dominici Мишень

«Была ночь, темнота. А из рощи попасть так точно достаточно затруднительно. Ведь ранения получили 11 человек. Просто говорить, что это были боевики — первое, что приходит в голову. А может местным жителям надоел этот постоянный «отдых» у крепости с распитием спиртных напитков», — отметил Магомедов. Вместе с тем, собеседник не исключил и версию стрельбы по отдельным людям из этой группы. По мнению журналиста, в этой группе молодых людей мог находиться кто-нибудь, в кого целенаправленно стреляли.

Как считает журналист из Дербента Магомед Ханмагомедов, существует большая вероятность того, что это были все-таки «лесные». Хотя, не исключает и другие варианты. «Если бы правоохранительная система нормально работала, то у нас не возникали бы эти разные версии. Но если сопоставить все обстоятельства произошедшего, то, скорее всего, это были члены диверсионно-террористической группировки «Южная». Сейчас она достаточно мощная. А эта акция похожа на попытку демонстрации силы. Боевики напоминают о себе. Никто не стремился убить какое-то количество людей, расчет был на резонанс. Пришли, постреляли и ушли», — отмечает Ханмагомедов. Он считает, что место около крепости тоже достаточно удобное для проведения подобной акции, потому что рядом находится достаточно труднопроходимый и густой, удобный для бандитов лес. «Из лесу вышел, обратно в лес зашел. Очень удобно. В городе провести такую диверсию было бы сложнее. А тут местность позволяет», — отметил эксперт.

Оба эксперта отмечают, что каких-либо последствий у этого события не будет, интерес к крепости и Дербенту у людей не спадет. К тому же, это не были туристы и атака не была на крепость. Просто события разворачивались непосредственно рядом с культурным объектом. По мнению Магомедова, на развитие туризма в Дагестане это событие не повлияет, потому что серьезного потока туристов в республике итак не наблюдалось. «Это разовый случай, когда объектом атаки стали просто отдыхавшие люди. Я вообще не помню в республике похожих инцидентов», — подчеркнул журналист газеты «Черновик».

Напомним, в ночь на 30 декабря у крепости «Нарын-Кала» группа молодых людей из Дербента и Дагестанских Огней была обстреляна неизвестными. В результате ранения получили 11 человек, один из них, сотрудник погранслужбы ФСБ России Семен Спорышев от полученных ранений скончался. Как сообщил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, к нападению могут быть причастны члены местной бандгруппы.