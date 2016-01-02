Село Миасское, Челябинская область, 2 января, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности убийства четырех человек в поселке Миасский в Челябинской области. Об этом сегодня, 2 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кровавый отпечаток

Напомним, в ночь на 2 января в поселке Миасский полиция обнаружила четыре трупа с дробовыми ранениями и раненого дробью мужчину. По подозрению в убийстве был задержан хозяин дома, где были найдены трупы.

Среди убитых — трое мужчин 1986, 1983 и 1988 года рождения, а также женщина 1989 года рождения. В больницу доставлен мужчина 1989 года рождения.

По версии следствия все они могли прийти в дом Александра Г. на разборку к подруге его жены. В ночь на 2 января она была в доме задержанного. На данный момент установлено, что убитая женщина звонила подруге жены Александра Г. и позвала её во двор. Однако та пояснила, что находится в гостях.

Тогда вся компания пришла на разборку к дому Александра. Он первым вышел во двор и нападавшие начали избивать его. Он застрелил четверых из них и ранил одного. После чего отправился в дом своей матери откуда вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшим на место полицейским Александр заявил, что действовал в целях самообороны, когда стрелял в напавших на него и его брата.

Брат Александра прибежал, когда услышал крики, но нападавшие избили и его. Александр смог заползти в дом, достал из сейфа охотничье гладкоствольное ружье «Моссберг» и расстрелял обидчиков, которые собирались продолжить нападение.