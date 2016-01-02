Пасадена, США, 2 января, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В штате Калифорния на ежегодном фестивале роз в городе Пасадена неизвестные самолеты вывели в небе надпись с оскорбительной критикой в адрес кандидата в президенты США от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В конце фестиваля, зрители увидели, что в небе самолеты чертят фразу в адрес Трампа.

Среди них были: «Трамп — отвратителен», «Трамп — фашистский диктатор», «Кто угодно, только не Трамп», и другие. По данным журналистов всего надписи в небе чертили шесть самолетов.

Организаторы фестиваля роз утверждают, что не имеют никакого отношения к этой акции.

На данный момент Трамп является одним из лидеров предвыборной гонки в США. Если в стане Демократической партии США все более-менее понятно, и там делают ставку на бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, то у Республиканцев все не так однозначно.

Среди 12 республиканских кандидатов Трамп держит уверенное лидерство. Он постоянно выступает с резкими популистскими заявлениями, эпатирует публику и умело играет на страхах американского белого большинства.