Великий Новгород, 1 января, 2016, 19:46 — ИА Регнум. По уточнённым данным ГУ МЧС России по Новгородской области, в ночь на 1 января 2016 года в результате пожаров в регионе погибли пять человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления, ещё девять человек удалось спасти.

vdpo.ru Пожар

В деревне Ситно Новгородского района вечером 31 декабря загорелся 2-квартирный жилом дом, в огне погиб мужчина, личность которого пока не установлена. Ещё один пожар с гибелью человека произошёл днём сегодняшнего дня, 1 января, в деревне Новоселье Солецкого района, где сгорел частный жилой дом. В огне погиб 67-летний мужчина, пострадала 91-летняя женщина — её передали бригаде скорой помощи.

Добавим, что ранее ведомство сообщило о 60-летнем погибшем при пожаре в дачном доме в деревне Медниково Старорусского района. Кроме того, при пожаре в Посёлке Пестовского района, где сгорел дачный дом, погибли двое — 41-летняя женщина и 38-летний мужчина.