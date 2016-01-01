Севастополь, 1 января, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло считает, что результаты опроса, проведенного по поручению президента РФ, показал единодушное мнение севастопольцев и крымчан по вопросу согласия на условия поставки электроэнергии с территории Украины, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Герб Севастополя

«Ответ шантажу — однозначное нет, — сказал Меняйло. — Этим ответом город-герой, город русских моряков в очередной раз подтвердил выбор, сделанный в 2014 году. Дух наших славных предков живет в вас, севастопольцы!».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января стали известны результаты телефонного опроса ВЦМИОМ жителей полуострова по поводу условий коммерческого контракта с Украиной, в котором Крым и Севастополь фигурировали бы как территории в составе Украины.

По итогам опроса 95,6% жителей Севастополя высказались против контракта на условиях Киева, 4,2% опрошенных поддержали такой вариант контракта. 93,2% севастопольцев готовы потерпеть незначительные перебои энергоснабжения в течение 3−4 месяцев, 6,5% сказали, что не готовы к таким сложностям.