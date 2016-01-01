Вашингтон, 1 января, 2016, 17:20 — ИА Регнум. По мнению британских экспертов из журнала What Car?, наиболее ожидаемым автомобилем 2016 года стал Honda (Acura) NSX.

7-themes.com Honda (Acura) NSX

Под капотом модели установят 3,5-литровый твин-турбомотор V6 мощностью 500 л.с. и крутящим моментом 550 Нм. Максимальная скорость машины составит 307 км/ч, пишет Кolesa.ru.

Кроме того, японцы предложат гибридную установку, которая состоит из ДВС, трех электродвигателей и 9-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Силовые агрегаты в общей сложности будут выдавать 573 л.с.

Спорткар выйдет на рынок уже весной 2016 года, но цены на него пока не сообщают.