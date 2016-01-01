Владивосток, 1 января, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Тигр Амур и козел Тимур из Приморского сафари-парка в новогоднюю ночь пили не алкоголь, а воду, рассказал «Русской службе новостей» директор парка Дмитрий Мезенцев.

Антона Федосеева safaripark25.ru Амур и Тимур

К друзьям утром пришли с поздравлениями настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Они пожелали всем мира и согласия, а также людям брать пример с так необычно подружившихся животных.

На елку для Амура и Тимура повесили яблоки, под елку положили шишку, мячик, поплавок, а кусок мяса привязали к самому дереву, сообщил Мезенцев. По его словам, животные оценили подарки.

«Тигр снимал прямо с елки морковку, яблочко», — подытожил директор.