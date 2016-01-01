Москва, 1 января, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Вступили в силу экономические ограничения, введенные Правительством России в отношении Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

«Отменяется безвизовый режим для турецких граждан, за исключением имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории России, а также граждан Турции, направляемых на работу в диппредставительства и консульские учреждения, и членов их семей», — передает «Российская газета».

Кабинет министров действует в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина от 28 декабря — «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Вводится также запрет на чартерные воздушные перевозки между двумя странами.

Усиливается портовый контроль и контроль по обеспечению транспортной безопасности акваторий российских морских портов в Азово-Черноморском бассейне, в том числе предотвращению незаконного нахождения и передвижения морских и иных судов в акваториях российских морских портов, говорится в документе.

Эти меры коснутся и турецких автоперевозчиков.