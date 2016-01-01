Ташкент, 1 января, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Два небольших землетрясения с эпицентрами в Узбекистане и Киргизии произошли на территории республики в ночь на 1 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

photographywallpapers.bigbangfish.com Узбекистан

По данным сейсмостанции «Ташкент», первые толчки жители страны ощутили в 03:15 (01.15 мск) по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в Киргизии на расстоянии 300 км от Ташкента. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4.5

«Сила подземных толчков в Ташкенте составила менее 2 баллов, в Андижане — 2−3 балла», сообщает сейсмостанция «Ташкент».

Второе землетрясение с эпицентром на территории Узбекистана произошло в 08:26 (06.26 мск) местного времени. Эпицентр стихии находился на территории Узбекистана, магнитуда землетрясения составила 4,3.

По данным МЧС Узбекистана, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. До этого сильные подземные толчки жители Ташкента ощущали 25 декабря примерно в 00.20 часов по местному времени (22.20 мск).

Очаг землетрясения находился в 532 километрах от Ташкента, его магнитуда в эпицентре составила 5,9.