Саратов, 1 января, 2016, 10:34 — ИА Регнум. ЧП случилось перед Новым годом, 30 декабря, — в дежурную часть отделения полиции № 1 поступил звонок от гражданки о том, что на середине реки Большой Узень в селе Александров — Гай напротив парка тонет мужчина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области Спасшие подростка сотрудники полиции навестили его в больнице и подарили новогодние подарки

Оперативный дежурный незамедлительно направил следственно оперативную группу на спасение неизвестного. По прибытию на место происшествия сотрудники следственно оперативной группы выбежали на берег реки Большой Узень откуда увидели, что в полынье на льдине находится подросток. Тут же они бросились к реке. В ледяной воде с трудом барахтался мальчик. Его друг, провалившийся под лед, сумел самостоятельно выбраться из воды и безуспешно пытался помочь.

Эксперт ОП № 1 старший лейтенант полиции Иван Лаврентьев Иван и следователь ГРП ОП № 1 лейтенант юстиции Андрей Новокрещенов, скинув с себя бушлаты, бросились на середину реки к полынье, где находился ребенок. Используя подручное средство — автомобильный трос протянули его тонущему ребенку. Когда тот ухватился за него, полицейские подтянули мальчика к себе и вытащили из воды. Помощь в спасении мальчика оказал и мимо проходящий житель села Александров-Гай Нурманов Бимбет, который первый прибежал на берег реки. Им втроём с помощью автомобильного троса удалось спасти мальчика.

На помощь прибыли еще сотрудники полиции, которые с ребят сняли мокрую одежду, закутали в полицейские бушлаты и вызвали им скорую помощь. После чего детей госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что два друга решили срезать путь до дома и пройти через речку. На середине реки лед треснул и под водой оказались два подростка.

Одному удалось выбраться на берег, а второй остался в полынье, держась за льдину. Мальчик сразу побежал звать на помощь. На его крики откликнулся проходящий мимо житель села Александров-Гай Бимбет Нурманов, который попытался самостоятельно вытащить ребенка из воды. Но это ему не удалось, так как лед был слишком тонкий, и подползти и вытащить ребенка из воды, не провалившись самому, он не мог. На помощь пришли сотрудники Александрово-Гайского отделения полиции.

Спасённым оказался восьмиклассник Илья Баксаисов, проживающий в селе Александров-Гай.