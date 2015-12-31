Москва, 31 декабря, 2015, 21:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил послание кубинскому лидеру Раулю Кастро, в котором поздравил его с Национальным праздником Кубы — Днем освобождения. Российский президент отметил, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами выдержали испытание и находятся на очень высоком уровне. Также он выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии российско-кубинского стратегического партнерства, сообщает Prensa Latina.

belchas.by Рауль Кастро

Накануне в Гаване завершилась очередная сессия Национальной ассамблеи народной власти Кубы. В выступлении на открытии сессии кубинского парламента Рауль Кастро особо подчеркнул высокий уровень сотрудничества с Россией. Кроме этого, Рауль Кастро подверг резкой критике политику односторонних санкций против России и приближения НАТО к её границам, что «провоцирует еще большую нестабильность и отсутствие безопасности в регионе», комментирует CubaDebate.

День Освобождения — это праздник в честь годовщины революции 1959 года, который имеет еще одно официальное название — «Триумф Кубы». В этот день, 1 января 1959, года пала диктатура Фульхенсио Батисты. Традиционно 1 января в Гаване, в полночь, проходит военная церемония, которая включает 21 пушечный выстрел из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабаньа, у входа в бухту Гаваны. Также по случаю торжества, Национальный балет Кубы 1 и 3 января даст представления в Большом театре столицы Кубы, носящем имя великой кубинской балерины Алисии Алонсо.