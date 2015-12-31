Дубай, ОАЭ, 31 декабря, 2015, 21:30 — ИА Регнум. В Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае рядом с самой высокой в мире башней Бурдж Халифа горит отель. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщают местные СМИ.

booking.com Отель Address Downtown в Дубае

Сообщается, что горит многоэтажный отель Address Downtown. Причины возгорания неизвестны. По словам очевидцев огнем охвачены сразу несколько десятков этажей высотного здания.

Стоит отметить, что этот район Дубая является традиционным местом для встречи Нового года, где ежегодно собираются тысячи людей, чтобы посмотреть самый крупный салют в городе.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.