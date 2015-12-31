Вашингтон, 31 декабря, 2015, 21:19 — ИА Регнум. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в планировании террористического акта в штате Нью-Йорк в новогоднюю ночь. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Нью-Йорк. США

Сообщается, что задержанный Эмануэль Лутчман пытался оказать финансовую помощь террористической группировки «Исламское государство» и совершить террористический акт для поддержки боевиков.

Уточняется, что Лутчман планировал убить американских граждан в канун Нового года под знаменем ИГ. Однако, правоохранительным органам удалось вмешаться и помешать смертоносным планам Лутчмана.

Суд уже предъявил Лутчману обвинения. Согласно протоколам суда, обвиняемый заявил, что получал директивы от членов группировки «Исламское государство» и планировал совершить нападение на мирных жителей в баре или ресторане, находящемся в Рочестере. После этого Лутчман собирался покинуть США и влиться в ряды ИГ на Ближнем Востоке.

Теперь Лутчману грозит 20 лет тюрьмы и штраф в $250 тысяч.