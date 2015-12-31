Уфа, 31 декабря, 2015, 21:14 — ИА Регнум.



Михаил Щеглов, социальные сети Раиса Сулейманова доставили в Верховныйсуд РТ в наручниках

Общественность Башкирии с радостью восприняла новость об освобождении казанского религиоведа Раиса Сулейманова и связывает изменение меры пресечения с масштабной поддержкой учёного. Как заявил ИА REGNUM преподаватель Башкирского государственного университета Евгений Беляев, арест Раиса Сулейманова выгоден в первую очередь сторонникам этнократии и исламского фундаментализма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперт Института национальной стратегии, известный политолог и исламовед Раис Сулейманов был осужден на 7 суток административного ареста в СИЗО «за распространение экстремистских материалов в интернете». Такое решение 30 декабря вынес Приволжский районный суд Казани за ссылки на статьи, в которых эксперт рассказывал об опасности террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ). Новость вызвала резонанс во многих регионах России, за несколько часов был объявлен сбор подписей под петициями в защиту Сулейманова, против его ареста выступили известные общественные деятели.

31 декабря в зале Верховного суда РТ судьёй Расимом Нафиковым Раису Сулейманову была изменена мера пресечения, административный арест заменён штрафом в 1,5 тыс. рублей.

Сам учёный считает, что «сработал эффект общественного давления на власть».

В Башкирии общественники с ободрением воприняли новость об отмене ареста и одновременно выразили свою обеспокоенность. «У Раиса тысячи друзей по всей России, все мы рады, что арест не продлился долго и его освободили, — говорит родительская активистка Галина Лучкина. — Но сам факт возможности ареста в Татарстане человека, которого заботит целостность российского государства — очень тревожный знак. Надеюсь, что арест Раиса Сулейманова, уже много лет в открытую говорящего о перекосах национальной политики в РТ, привлечет особое внимание властей к региону, где есть свой президент и все атрибуты самостоятельного государства, где очень недружественно относятся ко всем, кто отстаивает права русских и русскоязычных».

Часть общественников видит в аресте «месть» или «попытку устрашения» со стороны «протурецкого лобби», чьи позиции в Татарии достаточно сильны. По словам Раиса Сулейманова, политическое преследование началось после развернувшейся «холодной войны» между Москвой и Анкарой, когда после ряда его научных публикаций и выступлений федеральные власти, наконец, обратили внимание на турецкое влияние в Татарстане, где не скрывают симпатий к Реджепу Эрдогану и его клике.

Политолог, преподаватель преподаватель Башкирского государственного университета Евгений Беляев напомнил об аресте 7 мая русского общественника Виталия Лугового.

«Очередное продление срока заключения Виталию Луговому и арест Раиса Сулейманова выгодны в первую очередь сторонникам этнократии и исламского фундаментализма в Башкирии и Татарстане соответственно, так как тем самым искусственно сдерживается становление русского и патриотического движения в данных регионах, — полагает Беляев. — Вместо того чтобы опираться на них в условиях продолжающегося конфликта в Новороссии, крайне сложной ситуации на Ближнем Востоке и сильного внешнего давления, включающего экономические санкции, российское государство сделало ставку на одну полностью подконтрольную партию. Тем самым повторяется ошибка администрации президента Украины Виктора Януковича, которая незадолго до «евромайдана» способствовала аресту пророссийски настроенных политиков Василия Волги и Игоря Маркова и тем самым укрепила «проевропейские» силы в своей стране, включая радикальных националистов».

«Существующий курс в случае усиления политической и экономической турбулентности российскому правящему классу придется менять, и желательно сделать это уже в следующем году, — резюмировал собеседник ИА REGNUM.