Уфа, 31 декабря, 2015, 20:24 — ИА Регнум. Опрошенные сегодня, 31 декабря, эксперты из разных сфер среди запомнившихся им событий 2015 года выделяют прежде всего саммиты ШОС и БРИКС, возвращение в собственность республики 25% акций «Башнефть», борьбу за сохранение горы-шихана Тратау, открытие памятника художнику Михаилу Нестерову.

«Прежде всего нужно отметить, что многие важные события, произошедшие в Башкирии в 2015 году, продиктованы событиями, происходящими в России и мире, отметил известный политолог Ильдар Габдрафиков. — Для республики важнейшим событием уходящего года стали завершение подготовки и проведение летом в Уфе саммитов ШОС и БРИКС. В Уфу прибыли лидеры таких крупнейших стран, как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Иран и других. «В течение нескольких дней к столице нашей республики было приковано внимание всего мира, — считает эксперт. — Безусловно, решения, отраженные в принятых на саммитах уфимской декларации и других документов, будут актуальны в ближайшие и последующие за ними годы в условиях меняющейся международной обстановки».

По мнению собеседника агентства, подготовка к саммитам шла напряженно и долго, но благодаря этому в выигрыше остались прежде всего сами жители республики — они получили обновленную, преображенную Уфу с новыми гостиницами и отремонтированными дорогами, усовершенствованный аэропорт, преображенный железнодорожный вокзал, облагороженные места отдыха и т.д.

«Меняется и имидж республики, считавшейся в годы правления Муртазы Рахимова достаточно закрытым анклавом авторитаризма и становящейся открытым регионом, — подчеркнул политолог — Это было отмечено и на IX всемирном конгрессе Международного совета по исследованиям России Центральной и Восточной Европы (ICCEES), прошедшем в Токио в августе 2015 года, в котором благодаря поддержке главы региона Рустэма Хамитова приняла участие самая представительная из всех регионов России делегация ученых из Башкирии».

Во внутриполитической жизни республики следует отметить назначение Рустэма Марданова премьер-министром республики. Напомним, с 6 августа 2012 года по ноябрь 2015-го должность премьер-министра совмещал сам Хамитов.

Политические события в республике тесно связаны с экономическими. «Благодаря лоббистским способностям руководителя региона Рустэма Хамитова 21 июня 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность республики 25% + 1 акция АНК «Башнефть», что позволило региональному бюджету получить более 5 млрд рублей дивидендов уже в 2015 году, — отметил экономист Константин Кузьминых.

«Первый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС показал, насколько формат «R2R» («region to region») способен привлекать инвестиции для развития территории, — добавил Габдрафиков. — Например, сейчас Башкирия ведет большую работу с китайскими регионами, подписаны соглашения с провинциями Цзянси, Ляонин. Есть соглашения о сотрудничестве с регионами Индии, Ирана, Белоруссии, Шри-Ланки». Необходимо отметить, что данный формат международного сотрудничества был предложен в на саммите стран БРИКС в 2014 году именно главой Башкирии.

Уфимец Михаил Бреслер в качестве важнейшего для Башкирии события отметил выступление Рустэма Хамитова в защиту горы-шихана Тратау, которую Башкирская содовая компания (БСК) намерена использовать в качестве источника сырья. «Впервые в России региональные власти выступили против погони за прибылью со стороны корпорации, — считает Бреслер. — Большинство жителей республики высказались за сохранение шихан». «Несмотря на то, что глава республики четко обозначил свою позицию по перспективам сырьевой базы БСК, следует констатировать, что ситуация, сложившаяся вокруг горы Тратау, пока далека от полного завершения, — полагает Габдрафиков. — Окончательную точку ставить пока рано».

Министр труда и социальной защиты населения Ленара Иванова выделила прошедший в ноябре первый в республике фестиваль рабочих профессий «Человек труда». «Для нашей сферы фестиваль стал демонстрацией перелома в отношении профориентации, наряду с переводом с 1 июля государственной услуги по надомному обслуживанию в негосударственный сектор (НКО) это можно назвать главнейшими событиями, — отметила министр. — И конечно же, для всех нас запомнилось празднование 70-летия Победы в Великой отечественной войне».

«Мы запомнили, как всей семьей участвовали в акции «Бессмертный полк», — продолжает тему юбилея восьмиклассник Иннокентий Серегин. — Мы несли портреты солдат Великой Отечественной войны под проливным дождем, но никто не пошел домой, потому что для нас это было важно».

Тема спорта так же связана с темой политики и экономики, считают эксперты. «В 2015 году руководству республики удалось договориться с «Башнефтью» о финансировании хоккейного клуба «Салават Юлаев», играющем в КХЛ — напомнил Габдрафиков. — Команда играет весьма успешно, но это еще не все. Финансируется молодежный, женский, юношеский и детский хоккей, по всей республике строятся новые спортплощадки, например, в Чекмагушевском районе вводится в строй крытый каток круглогодичного действия».

Руководитель Башкортостанского регионального отделения Всероссийского объединения болельщиков Константин Чадлин отметил, что 2015 год был вполне удачным для футбольного клуба «Уфа». «Клуб надежно закрепился в середине турнирной таблицы, но гораздо важнее, что решена стратегическая задача, клуб обзавелся отличной площадкой, реконструированный стадион «Нефтяник» стал домашней ареной для клуба, — порадовался болельщик. — Также хочу отметить, что в Кубке России ФК «Уфа» впервые в истории сумел выйти в четвертьфинал турнира и в 2016 году продолжит за него бороться».

Завершившийся Год литературы, по мнению ряда экспертов, не принес в литературную жизнь республики «чего-то экстраординарного». «Год запомнился реорганизацией и закрытием ряда сельских библиотек и плакатами с высказываниями писателей в качестве социальной рекламы», — выразил мнение литератор Денис Павлов. Упоминалось также награждение в Уфе Аксаковской премией писателя Александра Проханова.

С музыкальной жизнью, по мнению лидера группы «Via Chappa» Ильи Тавлиярова, в Уфе дела обстоят несколько лучше. «Можно отметить продолжение концертов симфонической музыки на открытом воздухе в уфимском амфитеатре, благотворительный концерт мировых звезд оперы Дмитрия Хворостовского и Ильдара Абдразакова, — отметил исполнитель. — Кроме того, Башкирия становится лидером в новых форматах. Интернет-радио «Хитстер.фм», полностью выпускающееся в Уфе, успешно вещает на 14 регионов России».

В области изобразительного искусства и монументальной скульптуры экспертами отмечается открытие фонтана «Семь девушек» и памятника художнику Михаилу Нестерову. «Музей имени Нестерова в Уфе подвергся очень большой реконструкции, а открытия памятника самому Нестерову, чье творчество известно за пределами Башкирии и России, общественность добивалась от властей долгие годы, — напоминают эксперты. — Из негативного нужно вспомнить о продолжающемся сносе домов-памятников культуры, только на улице Ленина в этом году пострадало не менее двух домов, являющихся памятниками истории и культуры».

Выборы в органы местного самоуправления и довыборы в Госсобрание Башкирии, по мнению экспертов, прошли достаточно спокойно, однако выборы в Госдуму РФ в следующем году могут пройти более напряженно.