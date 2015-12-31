Минск, 31 декабря, 2015, 18:55 — ИА Регнум. «Реальной причиной приостановки санкций против Белоруссии следует считать не сам переговорный процесс по «Минским соглашениям» как таковым, а двойственную позицию официального Минска по «украинскому вопросу», — заявил 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал украинский политолог, эксперт журнала МИД РФ «Международная жизнь» Владислав Гулевич, оценивая заявление Александра Лукашенко о континентальном значении переговоров в Минске об урегулировании украинского кризиса.

ИА REGNUM Политолог Владислав Гулевич

«Западу Минск понравился своей проукраинской, во многом, политикой», — считает эксперт. По его мнению, не предоставлением площадки для встреч представителей конфликтующих сторон Лукашенко заслужил временное ослабление санкций.

«Только из-за факта их проведения Запад санкции бы не приостанавливал. Надо было чем-то понравиться Западу, чтобы это произошло, — констатировал политолог. — Минск понравился тем, что поставлял ГСМ для новых властей Украины, и неизвестно, что этими ГСМ заправляли — комбайны во время страды лета 2014 или танки и БТР, которыми давили Донбасс».

«Пресса писала о том, что Белоруссия помогает нелегитимным киевским властям в модернизации военной техники. Ею потом будут убивать тех, кто не согласен с деспотическим режимом Порошенко», — обратил внимание политолог.

Эксперт также обратил внимание на вопросы военного сотрудничества официального Минска с Катаром и ОАЭ — «главными спонсорами ближневосточных террористов», по мнению Гулевича. Он отметил: «Вот этим Белоруссия, действительно, могла понравиться Западу».