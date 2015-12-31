Москва, 31 декабря, 2015, 18:20 — ИА Регнум. В традиционном новогоднем обращении президента Российской Федерации к гражданам страны Владимир Путин рассказал о важности эффективного труда для достижения успехов страны, а также особо поздравил с наступающим Новым годом военнослужащих, борющихся с международным терроризмом. Обращение главы государства уже транслировалось по центральному телевидению на Дальнем Востоке, где 2016 год уже наступил.

Новогоднее обращение Владимира Путина. 31 декабря 2015 года

Путин поздравил граждан России с Новым годам, отметил, что этого праздника граждане с детства ждут с надеждой и волнением, веря в светлое будущее. «По традиции, отмечаем этот праздник в кругу семьи, с самыми близкими друзьями», — добавил российский лидер.

При этом Путин напомнил, что не всем удается встретить Новый год в кругу семьи. «Надо работать в больницах и на производстве, исполнять служебный и воинский долг, охранять границы, нести постоянные дежурства, обеспечивая нашу безопасность на суше, на море и в воздухе», — подчеркнул президент. Он особо поблагодарил всех тех, кто днем и ночью, в будние дни и в праздники, всегда на посту.

Отдельно российский лидер поздравил военнослужащих ВС РФ, которые борются с международным терроризмом, отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах, проявляя при этом волю, решительность, твердость характера.

Путин заявил, что успех всей страны зависит от эффективного труда и достижений каждого из граждан. «Нас объединяют одни цели, стремление приносить пользу Родине, ответственность за ее судьбу», — сказал президент.

Путин напомнил, что в уходящем 2015 году Россия отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Наша история, опыт отцов и дедов, их единство в трудные времена и сила духа являются для нас великим примером, они помогали и будут помогать нам достойно отвечать на современные вызовы», — отметил Путин.

В финале обращения Путин призвал всех граждан поднять тост «за процветание и благополучие России».