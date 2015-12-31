Москва, 31 декабря, 2015, 17:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил обновленную стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ опубликован сегодня, 31 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В документе сказано, что в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» президент постановил утвердить Стратегию национальной безопасности Российской Федерации.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что в обновленной Стратегии национальной безопасности четко сформулированы стратегические цели защиты от попыток применения военной силы против страны.