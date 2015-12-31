Пекин, 31 декабря, 2015, 15:03 — ИА Регнум. Редакция одного из крупнейших новостных изданий China Daily представила сегодня своим читателям список самых обсуждаемых событий в Китае в 2015 г.

cri.cn Ту Юю — лауреат Нобелевской премии по медицине

Самым обсуждаемым событием осени стало награждение Ту Юю Нобелевской премией по медицине за вклад в мировую борьбу с малярией. Профессор Ту Юю стала первой китаянкой, удостоенной столь высокой награды. Открытый ею препарат артемизинин позволил сохранить жизни тысяч людей, страдающих от малярии. Другой обсуждаемой победой гражданина КНР стало награждение Лю Цысиня престижной литературной премией Хуго за его роман «Проблема трех тел». Книга была переведена на английский язык и продана тиражом более 2 млн экземпляров.

Одной из самых обсуждаемых тем в китайских СМИ в декабре стала катастрофическая экологическая обстановка в Пекине. Этой проблеме был посвящен документальный фильм «Под куполом» китайского журналиста и телеведущей Чай Цзин. На съемки фильма ушел один год, бюджет картины составил 1 млн юаней ($160 тыс.).

Документальный фильм, описывающий ухудшение экологической обстановки в Китае, был размещен на одном из национальных видеохостингов и за первые сутки собрал более 100 млн просмотров. Спортсменом года признан 22-летний пловец Нин Цзэтао, который стал первым в истории азиатом, выигравшим золотую медаль в плавании на короткую дистанцию. Ожидается, что Нин Цзэтао станет олимпийским чемпионом на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, пишет China Daily.

Много внимания уделялось освещению борьбы с коррупцией в Китае. 30 июля 2015 г. экс-заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Го Босюн был исключен из рядов членов Коммунистической партии Китая за взяточничество.

В настоящее время Го Босюн находится под следствием. Арест генерала вызвал общественный резонанс. Главным происшествием года, по мнению редакции China Daily, стал пожар в порту города Тяньцзинь, произошедший 12 августа 2015 г. Число жертв составило 173 человека, 92 из которых — пожарные. Материальный ущерб от пожара составил около $11 млрд.