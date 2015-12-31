Москва, 31 декабря, 2015, 16:51 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в 2015 году провел серьезную работу над законами по совершенствованию применения материнского (семейного) капитала. Как передает ИА REGNUM корреспондент, об этом заявила глава комитета Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), подводя итоги осенней сессии Госдумы 2015 года.

Руки

«В этом году мы приняли 5 федеральных законов. 1-м законом исключается возможность использовать средств материнского (семейного) капитала за жилье если договор займа был заключён с микрофинансовой организацией, которая работает меньше трёх лет, 2-м законом разрешается получить единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей и использовать её на любые нужды семьи, 3-м законом предусматривается, что семьи, имеющие право на получение средств маткапитала, могут оплатить первоначальный взнос за жилье, не дожидаясь исполнения ребенку трех лет», — рассказала Епифанова. Она также напомнила, что еще одним принятым Думой законом предлагается использовать средства маткапитала на адаптацию детей-инвалидов, и самым долгожданным законом программа маткапитала продлена на 2017 и 2018 годы.

Кроме того, по словам Епифановой, был принят закон, которым предполагается частичное снятие предусмотренных в Семейном кодексе РФ ограничений для кандидатов в усыновители, имевших судимость. «Теперь лица, имевшие судимость либо подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления небольшой и средней тяжести, могут выступать усыновителями, если суд решит, что для жизни и здоровья усыновляемого ребенка нет опасности», — сказала главы комитета.

В 2015 году комитет завершил работу над 29 законопроектами, 11 из них были подписаны президентом, уточнила она.

Епифанова рассказала также о планах работы комитета в весеннюю сессию 2016 года. «В программе есть очень важные законопроекты, направленные на снижение доли детей, не получающих алименты, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, социальную поддержку детей-сирот, развитие инфраструктуры детства и игровой продукции. Кроме того, ведется работа по двум законопроектам, вносящим изменения в Семейный кодекс в части презумпции родительской невиновности», — заключила Епифанова.