МИД РФ: Россия и Китай имеют общую антитеррористическую позицию
Москва, 31 декабря, 2015, 13:51 — ИА Регнум. В Москве приветствуют принятие 27 декабря Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей закона «О борьбе с терроризмом». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России от 31 декабря 2015 года.
«Исходим из того, что китайскими партнерами сделан важный шаг на пути создания прочной законодательной основы для эффективного противодействия терроризму во всех его формах и проявлениях», — отметили в МИД РФ.
По мнению дипломатов, содержание документа свидетельствует о том, что при его разработке китайская сторона опиралась на основополагающие нормы и принципы международного права, а также учитывала опыт других государств, в том числе российский, в сфере организации контртеррористической деятельности: «Выражаем уверенность, что принятие указанного правового акта будет способствовать дальнейшему укреплению динамично развивающегося российско-китайского контртеррористического сотрудничества в рамках привилегированного стратегического партнерства наших двух стран. Москва и Пекин созвучно выступают за сохранение центральной координирующей роли ООН в глобальных антитеррористических усилиях, которые должны быть свободны от политизации и предварительных условий, за создание широкой антитеррористической коалиции по борьбе с ИГИЛ, принятие комплексных мер по противодействию феномену иностранных террористов-боевиков, в том числе в контексте снижения рисков для Центрально-Азиатского региона».
В ведомстве напомнили, что на данный момент на регулярной основе проводятся встречи российско-китайской рабочей группы по противодействию терроризму: «В конце октября 2015 года в Пекине состоялись консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, курирующих вопросы сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. Поступательно расширяется взаимодействие на ключевых международных площадках — ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, АРФ, ФАТФ, ЕАГ».
Дипломаты подчеркнули, что Россия и Китай не только объективно оценивают непростую антитеррористическую ситуацию в мире, но и демонстрируют готовность предпринимать совместные меры по ее исправлению.
Напомним, официальный Пекин позитивно отнёсся к спецоперации ВКС РФ в Сирии. В Китае также уверены, что ситуацию в Сирии необходимо решать лишь на основе межсирийского диалога.