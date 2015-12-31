Москва, 31 декабря, 2015, 13:51 — ИА Регнум. В Москве приветствуют принятие 27 декабря Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей закона «О борьбе с терроризмом». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России от 31 декабря 2015 года.

kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Исходим из того, что китайскими партнерами сделан важный шаг на пути создания прочной законодательной основы для эффективного противодействия терроризму во всех его формах и проявлениях», — отметили в МИД РФ.

По мнению дипломатов, содержание документа свидетельствует о том, что при его разработке китайская сторона опиралась на основополагающие нормы и принципы международного права, а также учитывала опыт других государств, в том числе российский, в сфере организации контртеррористической деятельности: «Выражаем уверенность, что принятие указанного правового акта будет способствовать дальнейшему укреплению динамично развивающегося российско-китайского контртеррористического сотрудничества в рамках привилегированного стратегического партнерства наших двух стран. Москва и Пекин созвучно выступают за сохранение центральной координирующей роли ООН в глобальных антитеррористических усилиях, которые должны быть свободны от политизации и предварительных условий, за создание широкой антитеррористической коалиции по борьбе с ИГИЛ, принятие комплексных мер по противодействию феномену иностранных террористов-боевиков, в том числе в контексте снижения рисков для Центрально-Азиатского региона».

В ведомстве напомнили, что на данный момент на регулярной основе проводятся встречи российско-китайской рабочей группы по противодействию терроризму: «В конце октября 2015 года в Пекине состоялись консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, курирующих вопросы сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. Поступательно расширяется взаимодействие на ключевых международных площадках — ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, АРФ, ФАТФ, ЕАГ».

Дипломаты подчеркнули, что Россия и Китай не только объективно оценивают непростую антитеррористическую ситуацию в мире, но и демонстрируют готовность предпринимать совместные меры по ее исправлению.

Напомним, официальный Пекин позитивно отнёсся к спецоперации ВКС РФ в Сирии. В Китае также уверены, что ситуацию в Сирии необходимо решать лишь на основе межсирийского диалога.