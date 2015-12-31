Мехико, 31 декабря, 2015, 13:01 — ИА Регнум. Директор педагогического колледжа в Игуале (Мексика), в котором учились 43 пропавших без вести студента, Хосе Луис Эрнандес Ривера заверил, что не чувствует своей вины в связи с исчезновением 26 сентября 2014 года молодых людей.

internacional.elpais.com Пропавшие без вести студенты в Игуале

Эрнандес Ривера также отрицает, что его колледж является центром организованной преступности, как в этом уверяет правительство, передает Informador.mx. Информация о том, что колледж связан с организованной преступностью, «предназначена для того, чтобы отвлечь внимание от исчезновения 43 студентов» — подчеркнул он.

Директор колледжа сообщил, что на протяжении 3 лет и 4 месяцев, во время которых он руководит колледжем, учебное заведение не принадлежало к преступной группировке «Лос Рохос». Он также выразил надежду, что студентов найдут. «Несмотря на то, что прошел год и три месяца со дня их похищения, мы верим, что они живы, они по-прежнему числятся среди студентов, и мы надеемся, что они живы и вернутся в колледж», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Игуале учащиеся местного педагогического колледжа пытались устроить демонстрацию против реформы образования. Полиция по приказу теперь уже бывшего мэра Игуалы Хосе Луиса Абарки привлекла для подавления мирной акции бандитскую группировку — наркокартель Guerreros Unidos («Единые воины»). В результате 6 молодых людей были убиты на месте, 43 пропали без вести.

За этим последовали массовые акции протеста в разных городах страны, вылившиеся в требование отставки президента Мексики. В ответ власти страны начали запоздалое расследование.

В конце января 2015 года генпрокурор Мексики Хесус Мурильо Карам подтвердил, что сорок три студента педагогического колледжа, принимавшие участие в мирной демонстрации против реформы образования в штате Гереро и выданные местными властями на расправу наркокартелю «Единые воины», были убиты и сожжены. А их останки утоплены в реке.