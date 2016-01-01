Москва, 1 января, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В Москве с 1 января 2016 года повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. Согласно решению департамента транспорта столицы, льготы на проезд сохраняются и увеличивается ассортимент билетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщали в пресс-службе департамента транспорта столицы, тарифы на проезд в трамваях, автобусах, троллейбусах, метро, монорельсе и электричках повысятся в среднем на 6,9%.

surfingbird.ru Московский метрополитен им.Ленина. Метро Таганская

Так, в метро стоимость одной поездки по билету на 60 поездок вырастет на 1,67 рубля, а на наземном транспорте — на 83 копейки. «Единый» билет на 20 поездок будет стоить 650 рублей, на 60 поездок — 1570 рублей. Проезд для школьников и студентов будет субсидироваться в размере 75%. А также, городские власти заявляли, что ассортимент билетов будет сокращен до 37 билетов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, используя городские билеты, москвичи будут платить 30% меньше. Например, проехать по проездному «ТАТ» будет стоить 14 рублей, по билету «Единый» — 24 рубля. В 2015 году одна поездка в коммерческом транспорте стоит 35 рублей.