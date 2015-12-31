Мурманск, 31 декабря, 2015, 12:34 — ИА Регнум. Сразу после новогодних каникул мурманчане встретят первый после полярной ночи рассвет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

trekearth.com Рассвет солнца

«Мурманской традиции встречать солнце после полярной ночи уже девять лет, — отметили в администрации. — Каждый год горожане собираются на «Солнечной горке» — самом высоком месте Мурманска, чтобы увидеть первые лучи солнца».

Как заявили в пресс-службе администрации, акция «Первый рассвет» проводится с 2007 года, за это время количество участников выросло от 4 до 120 человек. Уже третий год подряд мероприятие организуют городские власти.

По информации ИА REGNUM, солнце, если ему не помешают облака, в этот день взойдет в Мурманске в 12:36.