Симферополь, 31 декабря, 2015, 12:05 — ИА Регнум. Начальник управления информполитики «Укрэнерго» Зиновий Буцьо заявил 31 декабря, что подача электроэнергии в Крым с Украины по ЛЭП Каховка — Титан была прервана из-за падения одной из опор, сообщает телеканал «112 Украина».

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По его словам, упавшую опору выявили около полуночи. «В темноте провести детальное обследование не удалось», — заявил Буцьо. В зависимости от повреждения опоры дальше ее либо отремонтируют, либо полностью заменят.

Уточняется, что ремонтная бригада «Укрэнерго», осмотрев оборудование на подстанции в Херсонской области, не выявила никаких неисправностей, однако попытка восстановить подачу электроэнергии не увенчалась успехом.

Напомним, ранее стало известно, что переток электроэнергии с Украины в Крым по высоковольтной линии Каховка — Титан полностью прекратился. Последние две недели электроэнергия подавалась в Крым по одной из четырёх линий, идущих с Украины.

Переток не превышал 150 МВт, что составляет порядка 10% потребности полуострова. Уточняется, что прервано энергоснабжение пяти районов на северо-западе полуострова и одного крупного города — Евпатории.