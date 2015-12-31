Санкт-Петербург, 31 декабря, 2015, 12:05 — ИА Регнум. Три автомобильных завода Петербурга на время новогодних и рождественских праздников приостанавливают работу, четвертый законсервирован еще летом. Еще один автозавод в Ленобласти отдыхает уже две недели.

hyundai-uai.ru Предприятие корейского автоконцерна Hyundai

Петербургское предприятие корейского автоконцерна Hyundai (выпускает также машины под брендом Kia) ушло в отпуск до 10 января 2016 года. При этом с 11 по 22 января завод вообще не будет выпускать автомобили: на это время запланирована установка нового оборудования, в том числе для подготовки к запуску новой модели кроссовера Hyundai Creta, отмечает «Интерфакс».

Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба компании Hyundai, в 2015 году ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустило в России 229 500 автомобилей, что на 3,2% меньше показателя 2014 года (237 000). В следующем году плановое снижение выпуска продолжится: будет собрано только 215 000 легковых автомобилей. Главной моделью завода по-прежнему остается Hyundai Solaris.

На петербургском заводе Toyota отдыхают с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 года. Завод другой японской автокомпании Nissan не будет работать вместе со всей страной — с 1 по 10 января 2016 года. Как сообщает «Интерфакс», расположенный во Всеволожске (Ленинградская область) завод корпорации Ford остановил конвейер еще 18 ноября 2015 года. Предприятие заработает лишь 15 января. В пресс-службе Ford Sollers признали, что каникулы увеличены «из-за общего снижения спроса в индустрии».

В настоящее время в Северной столице работают три завода по производству автомобилей — Toyota, Hyundai и Nissan. На них выпускается семь моделей автомобилей: Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Rio, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder. В Ленобласти на заводе Ford выпускаются модели Focus и Mondeo.

Завод американской корпорации General Motors в Петербурге был ранее остановлен, а с июля 2015 года законсервирован в связи с решением GM об уходе с российского авторынка. Однако пока GM не сообщала о планах по его продаже.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», доля петербургского автопрома по отношению к общему объему производства автомобилей в России за 11 месяцев 2015 года составила 23,1%.