Москва, 31 декабря, 2015, 11:42 — ИА Регнум. По расчётам Министерства финансов РФ, российское правительство сможет получить порядка 1 трлн рублей доходов по итогам приватизации активов государства в 2016 году. Доходы от приватизации окажутся одним из важнейших источников пополнения российского бюджета. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

В течение двух последних лет приватизация в Россия фактически была приостановлена. И в результате доходы бюджета от продажи активов составили лишь 5 млрд рублей. В следующем году ситуация будет иной.

«Правительство готовит предложение по реализации пакета крупных компаний, которые могут пополнить ресурсы нашего бюджета и снизить давление на траты из Резервного фонда. В первую очередь это «Роснефть», также рассматривается «Башнефть» и целый ряд других компаний, которые помогут нам привлечь в казну до 1 трлн рублей», — заявил Силуанов.

Продажа только 19,5% акций «Роснефти» принесёт государству 500−550 млрд рублей в 2016 году. Будут проданы и другие активы. Общая сумма может составить 1 трлн рублей.

Читайте также: Путин старается не вмешиваться в процесс приватизации госкомпаний