Ташкент, 31 декабря, 2015, 11:15 — ИА Регнум. Штрафы за курение в общественных местах впервые введены в Узбекистане. Президент республики Ислам Каримов 29 декабря подписал соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности, которые вступили в силу со дня опубликования в официальной прессе, уже 30 декабря, передает «Газета.uz».

provocateur.gr Запрет на курение

Употребление табачной продукции, к которой, согласно законодательству, относится и популярный в Средней Азии насвай, допускается только в специально отведенных участках и помещениях. Запрет был введен в Узбекистане еще в апреле 2012 года, но практически не действовал из-за должного контроля и законодательно закрепленных санкций.

За употребление табачной продукции в образовательных, медицинских и спортивно-оздоровительных учреждениях, на пожароопасных участках, рабочих и других общественных местах отныне предусмотрен штраф в размере 1/3 минимального размера заработной платы (МЗРП) (1150 рублей по курсу ЦБ РФ).

Также новыми поправками ужесточено наказание за употребление табачной продукции в транспорте, в прежней редакции говорилось только о курении. Кроме того, до 1/3 МРЗП увеличен штраф за употребление табачной продукции в поездах местного и дальнего сообщения, в вагонах и тамбурах пригородных поездов, на речных судах, во всех видах городского общественного транспорта. За употребление табачной продукции штраф, как и прежде, составляет 2 МРЗП (6,9 тыс. рублей).

С 30 декабря также увеличены штрафы за распитие спиртных напитков в общественных местах. Так, штраф составит ½ МРЗП (1725 рублей), до поправок штраф составлял от 1/10 до 1/3 МРЗП. В случае повторного нарушения в течение года после административного взыскания предусмотрены штрафы от ½ до 2 МРЗП или арест до 15 суток.

Отметим, что алкогольной считается продукция с долей этилового спирта более 1,5%. Употребление спиртных напитков допускается в местах проведения торжеств и обрядов, а также в местах общественного питания, где разрешена продажа алкоголя в розлив.