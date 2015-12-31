Екатеринбург, 31 декабря, 2015, 11:08 — ИА Регнум. Уходящий 2015 год запомнится высокой общественной активностью в Свердловской области. Общественники активно отстаивали свою гражданскую позицию по многим актуальным вопросам. В частности, далеко не все приняли реформы в местном самоуправлении, в результате которых во многих муниципалитетах и городских округах Среднего Урала были отменены прямые народные выборы градоначальника.

bav-eot.livejournal.com Митинг в Верхней Пышме

Дальше всех пошли жители города Берёзовского. Сначала они собирали подписи, направляли письма в органы власти, проводили протестные мероприятия. Жители Берёзовского провели социологическое исследование, которое показало, что подавляющее большинство горожан за прямые народные выборы мэра. Далее активистам удалось зарегистрировать инициативную группу в местном избирательном комитете и вынести на голосование в городской думе вопрос о проведении референдума. Однако народные избранники формальным образом отклонили инициативу, сославшись на то, что вопрос вынесенный на референдум не является вопросом местного значения. Тогда общественники обратились в Уставный суд Свердловской области, в котором решили оспорить правомочность голосования депутатов по вопросу отмены прямых выборов. Но и он поддержал депутатов, подтвердив законность их решения.

Другая попытка провести референдум предпринималась общественниками Верхней Пышмы. Правда, касалась она не реформы МСУ, а переименованных в прошлом году улиц Ленина и Советская в проспект Успенский. К активным действиям подключились местные Уличные комитеты, верхнепышминская организация «За местное самоуправление» и региональное отделение общественной организации «Суть времени». Было проведено несколько массовых собраний, организован сбор подписей, проведено социологическое исследование, которое подтвердило, что 95% жителей Верхней Пышмы против переименования. Однако чиновники остались непреклонными и проигнорировали мнение горожан. Тогда общественник подали документы в избирком на проведение референдума. Зарегистрировать инициативную группу удалось только с четвёртого раза. Однако народные избранники Верхней Пышмы не пошли навстречу народу и отказали в проведении референдума в городе. Также жители Верхней Пышмы протестуют против вырубки леса на Молебке. Там власти решили построить новый логистический центр.

Жители Артёмовского в День народного единства вышли не на праздничное шествие, а на протестный митинг. Артёмовцы возмущены катастрофическим состоянием в городской сфере ЖКХ. Они также выступили за возвращение прямых народных выборов градоначальника и против ужесточения правил проведения массовых общественных мероприятий в городе.

Жители Режа выступили за роспуск городской думы. Вообще Реж в этом году стал одним из региональных лидеров по негативным новостям. В городе одна из самых больших задолженностей перед энергетиками. Муниципалитет сотрясают скандалы, связанные с представителями органов власти. Было расследовано и завершено несколько дел о коррупции режевских чиновников и депутатов. Да и сам депутатский корпус погряз в интригах, и из-за его бездействия город в течение трёх лет остаётся без главы администрации и устава. В итоге губернатор Свердловской области выступил с инициативой о роспуске думы Режа. Эту инициативу поддержало заксобрание. Таким образом, дума была распущена, а весной будущего года жителей Режа ждут внеочередные выборы народных представителей.

Запомнились и одиночные протесты. Так, жительница Ревды устраивала в городской администрации «голодные» пикеты. Таким образом она протестовала против покупки мэрией новых дорогостоящих автомобилей. По мнению активистки, бюджетные миллионы надо тратить не на престижные иномарки, а на благоустройство города.

Жители столицы Среднего Урала чаще всего протестовали против вырубки зелёных насаждений. Горожанам удалось отстоять Основинский парк, где должно было начаться строительство Дома Азербайджана. Также жители Екатеринбурга отстояли зелёные насаждения в парке Блюхера. Там должны были начать строительство лютеранской кирхи. Теперь для строительства религиозного сооружения власти подыщут новое место. А вот парк Коммунаров отстоять не удалось. Там начались работы по сооружению новой дорожной магистрали. В результате будет вырублена значительная часть деревьев и кустарников парка.

Активно протестовали в текущем году жители Качканара. Там работники ГОКа требовали повышения зарплаты и изменения условий трудового договора. И надо сказать, они добились своего. Буквально накануне был принят новый коллективный договор, согласно которому будут увеличены тарифные ставки, компенсация расходов на питание, единовременные выплаты и прочее.

Также успешно протестовали работники скорой помощи города Качканара. Общественники устроили автопробег и митинг в поддержку медицинских работников. В итоге с медиками заключили новые договора и им добавили зарплату в зависимости от категории и стажа от 4% до 27% от оклада, который составляет 10 тысяч рублей.

Выступали против оптимизации здравоохранения и жители посёлка Малый Исток. В результате присоединения посёлка к городскому округу Екатеринбурга новые власти решили закрыть местную поликлинику, которая работала 26 лет. Власти не отрицают, что ходить в местную поликлинику удобнее, чем ездить к врачам специалистам в посёлок Компрессорный или Кольцово, но экономическая целесообразность, видимо, для чиновников дороже здоровья людей.

Под конец года с настоящим коммунальным адом столкнулись жители Белоярского. Сначала там было сорвано начало отопительного сезона. Проблемы с подачей тепла продолжались до начала ноября. И даже когда теплоснабжение было налажено, его качество оставляло желать лучшего. На этой неделе на Средний Урал пришли сильные морозы, и в некоторых домах Белоярского заметно холодает. Жители уже приняли предварительное решение о проведении 15 января 2016 года митинга с требованием отставки властей, которые, по их словам, не могут решить элементарные проблемы городского жизнеобеспечения.

Но это уже история 2016 года.