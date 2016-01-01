Москва, 1 января, 2016, 11:00 — ИА Регнум. «Россия — щедрая душа» — говорится в известном рекламном слогане. Да и картинка в тему: необозримая русская тайга с высоты птичьего полета. Как будто не рекламу шоколадки снимали, а министерство природных ресурсов рекламировали.

Голубой — страны не ратифицировавшие/вышедшие из Киотского протокола

Утверждение о том, что «Киотский протокол» — глобальная афера конца двадцатого века нацеленная на сдерживание развивающихся стран, давно стало расхожим местом. И участие в нем России кроме как некими высшими политическими смыслами нам, простым смертным, неизвестными, объяснить невозможно.

Предположим, что они эти высшие политические соображения есть, бог с ним. Речь о другом. О том, что в связи с падением цен на нефть бюджет недополучает гигантские суммы, а наши сибирские леса, без всякого участия с нашей стороны способны приносить государству миллиарды прибыли.

Но министр экологии со свойственной русской душе широтой «забыл» заложить учёт поглотительного ресурса российских территорий в систему отчётности. Упущенная выгода от отсутствия учета поглотительного ресурса, по подсчетам экспертов, составляет свыше $30 млрд в год.

Автор ИА REGNUM Виктор Потапов проанализировал расчеты МПР и Россельхоза, и пришел к неутешительным выводам. Цифры занижены, упущенная выгода огромна и нет даже намека на то, что чиновники собираются ситуацию исправлять.

Так, может, пора собраться с мужеством, откинуть в сторону ложную скромность. Возможно, наши министры считают, что раз не мы сибирские леса сажали и растили, не нам из них и выгоду извлекать? Так и нефть с газом не нами созданы, господа министры. Все подсчитать и выставить мировому сообществу счет — за утилизацию их СО2 нашими лесами.

Подробности читайте здесь: Если за экологию в России отвечает нефтяной брокер, то…

Все статьи автора: Виктор Потапов