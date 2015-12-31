Москва, 31 декабря, 2015, 10:43 — ИА Регнум. Фильму советского и российского режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» исполнилось 40 лет. Премьера ленты состоялась 1 января 1976 года, ее показали по первой программе Центрального телевидения.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Надя и Женя

Двухсерийная лента снята в 1975 году. Через два года — в 1977 году — фильм был удостоен Государственной премии СССР. «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — это экранизация пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…», написанной в 1969 году.

Один из самых любимых в России новогодних фильмов отметит юбилей уже без своего создателя — 30 ноября в Москве ушел из жизни режиссер Эльдар Рязанов.

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