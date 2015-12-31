Боулдер, США, 31 декабря, 2015, 10:20 — ИА Регнум. Занятия спортом в детстве положительно отражаются на работе мозга во взрослом возрасте. К таким выводам пришли биологи из Колорадского университета в Боулдере (США). Результаты опубликованы в журнале Immunology and Cell Biology.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети играют в баскетбол

Выводы получены в ходе научного эксперимента на лабораторных животных — крысах. Млекопитающих подвергали ежедневным физическим нагрузкам, затем измерялась концентрация пробиотических бактерий в кишечнике подопытных животных. У «спортивных» крыс их уровень был значительно выше.

По мнению биологов, высокий уровень этих бактерий предотвращает возникновение депрессий и стимулирует работу мозга. Учёные собираются продолжить исследования для установления зависимости мозговой активности от концентрации пробиотических бактерий в пищеварительном тракте человека.

Колорадский университет в Боулдере — университет США, находящийся в городе Боулдере (штат Колорадо). Один из кампусов Колорадского университета.