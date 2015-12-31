Буэнос-Айрес, 31 декабря, 2015, 10:02 — ИА Регнум. Количество эвакуированных в аргентинских провинциях Энтре-Риос, Чако, Формоса, Санта-Фе и Корриентес из-за разлива рек Парагвай, Парана и Уругвай превысило 32 тыс. человек, передает Telam.

cdn.com.do Разлив рек в Аргентине

Метеорологические прогнозы пока не позволяют говорить о стабильном улучшении ситуации: в то время как в одних районах уровень воды в реках снижается, в других — остается на прежнем уровне и может снова начать расти их-за осадков, которые ожидаются в следующие несколько дней.

В провинции Энтре-Риос, наиболее пострадавшей от разлива рек Парана и Уругвай, — 12,4 тыс эвакуированных. Большинство из них — 10 тыс. человек — жители города Конкордия, расположенного на правом берегу реки Уругвай. В некоторых районах провинции ограничено движение транспорта.

На втором месте по количеству пострадавших — провинции Корриентес (8 тыс. эвакуированных) и Чако (6 тыс.)

Как сообщало ИА REGNUM, разлив рек произошел в регионе вследствие сильнейших дождей, выпавших на юге Бразилии. Ранее число эвакуированных от разлива рек Парана, Парагвай и Уругвай превысило 25 тыс. человек. Сильно пострадал от наводнения соседний Парагвай, а также Ри́у-Гра́нди-ду-Сул — штат Бразилии, граничащий с Аргентиной и Уругваем.