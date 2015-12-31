Буэнос-Айрес, 31 декабря, 2015, 09:38 — ИА Регнум. Родственники и выжившие в пожаре в клубе «Республика Кроманьон» в 2004 году 30 декабря вспоминали жертв трагедии и требовали справедливости, сообщает Telam.

lacuarta.com В память о 194 погибших в клубе «Республика Кроманьон»

Трагедия «Республики Кроманьон» — пожар, произошедший в ночь 30 декабря 2004 года во время концерта рок-группы «Кальехерос». Воспламенение произошло вследствие использования пиротехники. В результате трагедии 194 человек погибли, около 1,5 тыс — пострадали.

Большое количество жертв трагедии объясняется отделкой клуба огнеопасными и токсичными материалами, а также тем, что аварийный выход из здания был заблокирован. Многие из молодых людей, находившихся в клубе, погибли от отравления продуктами горения.

Собравшиеся 30 декабря на Площади Конгресса в Буэнос-Айресе, потребовали от правительства принять национальный закон о компенсации выжившим в этой трагедии и родственникам жертв. Более десяти лет родственники погибших и пострадавшие получают только субсидию и медицинское обслуживание на основании закона Буэнос-Айреса, что затрудняет лечение для тех, что живет далеко от города.

Траурная церемония началась с мессы по погибшим в Кафедральном соборе Буэнос-Айреса, которую отслужил епископ Хорхе Лозана. Траурные мероприятия завершатся чтением имен жертв трагедии и зажиганием памятных свечей.

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