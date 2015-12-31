Барнаул, 31 декабря, 2015, 09:18 — ИА Регнум. В Барнауле новогоднее настроение и подарки в преддверие нового года получили самые обездоленные — дети — отказники, которые живут КГУЗ «Городская детская инфекционная больница № 2». Не остались без внимания и маленькие пациенты отделения онкогематологии Алтайской краевой детской больницы.

пресс-служба администрации Барнаула Барнаульских детей-отказников не оставили без внимания и подарков на новый год

Благотворительные акции организованы силами администрации Барнаула, Барнаульского юридического института МВД России, журналистами телекомпании «Наши Новости» и сотрудниками Следственного комитета.

Накануне, 30 декабря, представители Барнаульского юридического института МВД России навестили своих маленьких друзей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении Алтайской краевой детской больницы.

«Курсанты перевоплотились в сказочных героев и показали детям представление, окунув ребятишек в мир новогодних чудес. Артем Кузнецов сыграл Деда Мороза, Анна Горбенко — Снегурочку и Снежную королеву, Елена Попова — обезьянку, а Василий Орлов — гнома. Ребята вместе со сказочными персонажами с удовольствием пели новогодние песенки, играли, отгадывали загадки и танцевали. Не обошлось без большого хоровода у новогодней елки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

После представления всем детям вручили подарки, приобретенные на средства личного состава института.

«Некоторым ребятам игрушки принесли прямо в палаты. Также все желающие могли сфотографироваться со сказочными героями», — пояснили в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

«Радовались дети, родители и даже персонал больницы, все передавали слова искренней благодарности тем, кто принял участие в новогодней сказке. Как только мы приехали в больницу, мы поняли, что сегодня будет особенный день. И действительно, наше доброе искреннее представление, новогодняя стенгазета, сделанная с любовью, и приготовленные сотрудниками института пироги не оставили никого равнодушными. Все, что мы делали в этот праздничный день, вызвало много светлых и добрых эмоций. Искренне надеемся, что волшебная обезьянка Чита, подаренная отделению, исполнит все сокровенные желания детей и их родителей в Новом 2016 году», — поделилась впечатлениями начальник кафедры психологии и педагогики в ОВД полковник полиции Юлия Клочко.

Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю приняли участие в проекте барнаульских журналистов «Надежда на чудо». Они тоже побывали у маленьких пациентов отделения онкогематологии.

Сотрудники городской администрации и представители Совета женщин традиционно поздравляют с Новым годом детей-отказников, которые живут в КГУЗ «Городская детская инфекционная больница № 2».

«На данный момент произошли изменения в законодательстве, вследствие которых теперь в больницу поступают только дети-отказники с инфекционными заболеваниями. После выздоровления они направляются в дом малютки», — поясняет пресс-центр барнаульской мэрии.

Для детей-отказников приготовили игрушки, памперсы, детское питание, а детям, которые лежат в отделении вместе с мамами, вручили сладкие подарки. Кроме того, еще одним подарком стала установка тепловой завесы на входе в приемное отделение.