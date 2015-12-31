Вашингтон, 31 декабря, 2015, 08:18 — ИА Регнум. К началу нового года количество людей на планете Земля составит почти 7,3 миллиарда человек. За год оно увеличилось на 1,08%, сообщило Бюро переписи населения США.

projectm-online.com Население Земли

По прогнозу Бюро переписи США, к 1 января 2016 года на Земле будет проживать 7 миллиардов 295 миллионов 889 тысяч 256 человек. По сравнению с началом прошлого года прирост составил 78 миллионов, то есть 1,08%.

Бюро предоставило численность населения в странах всех континентов. В США на 1 января 2016-го число жителей составит 322 миллиона 762 тысячи человек. Годовой прирост составил 2,47 миллиона, или 0,77%.

Уточняется, что самой населённой страной мира является Китай, в котором на начало года насчитывается 1,367 миллиарда жителей. Следующая после Китая Индия насчитывает 1,252 миллиарда. На девятом месте находится Россия, в которой на начало года проживает 142,423 миллиона человек.

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