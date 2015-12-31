Анкара, 31 декабря, 2015, 07:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил в интервью телеканалу NTV, что приказа сбить российский бомбардировщик Су-24 он не отдавал — это было невозможно сделать за 17 секунд.

zaman.com.tr Ахмет Давутоглу

По его словам, премьер-министр дает указание о вступлении в силу правил реагирования на угрозы. «Эти правила не новые, и они применяются без моих указаний. За два дня до этого случая Генштаб передал полномочия по применению этих правил командованию ВВС страны», — сказал Давутоглу.

Не давать таких указаний — по защите воздушного пространства — было неправильно, сказал Давутоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Двум пилотам самолёта удалось катапультироваться, однако один из них был застрелен боевиками при спуске с парашютом. Второй лётчик позднее был спасён в результате совместной операции российского и сирийского спецназа.

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.